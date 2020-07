¿Quieres dormir al aire libre y tener cargado tu móvil al día siguiente? ¿Hacer una excursión a la montaña y sentir la confianza de que no estarás incomunicado? ¿No tener que depender de tener un enchufe cerca de la cama para que la alarma del día siguiente suene? ¿Salir de casa y no sufrir al descubrir que apenas le queda un 10% de batería a tu móvil? Puedes hacer todas estas cosas sacándole partido a un bien muy preciado y gratuito: el sol.

¿Cómo? Con un cargador solar como el que VOOE tiene disponible en Amazon y que apenas cuesta 24,95 euros. Este tipo de dispositivos están pensados para aumentar la independencia de corriente eléctrica y aprovechar el recurso natural de la luz solar para recargar dispositivos electrónicos a través de un cable USB, como smartphones o tablets, entre otros.

Tres razones ineludibles por las que confiar en un cargador solar

1. La libertad que da saber que no vas a quedarte incomunicado. Se acabó el pelear por el enchufe de al lado de la cama o despedirse de tener batería si una noche duermes en algún lugar alternativo. En el caso del cargador de VOOE, su batería (26800mAh) puede cargar cualquier teléfono inteligente entre 6 y 8 veces.

2. Reduce gastos en tu consumo. Punto para tu bolsillo y para el medio ambiente: si tu fuente energética es el sol, ¿quién te va a pasar la factura? Por supuesto, también permite cargar el dispositivo a través de la corriente eléctrica.

3. El efecto 2×1. El de VOOE cuenta, además, con dos salidas de puerto USB, por lo que permite cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Su CI inteligente evita sobrecargas, sobrecalentamiento, sobreintensidad en la corriente y cortocircuitos.

Cargador solar VOOE

Cargador solar VOOE. Amazon

