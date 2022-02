Música

TEARS FOR FEARS “THE TIPPING POINT” (25 DE FEBRERO)

Pasaron 17 años para que el dúo formado por Roland Orzabal y Curt Smith volviera con un nuevo álbum y, en ese tiempo, los creadores de éxitos de los 80 tuvieron un intento de salida en falso de nueva música. En el anuncio de The Tipping Point, los músicos explicaron que su anterior equipo de gestión los había emparejado con “algunos de los compositores de éxito actuales”, pero no funcionó. Volvieron a la mesa de dibujo con su viejo colaborador Charlton Pettus y, en octubre, compartieron “The Tipping Point”. Este año también están de gira

CHARLI XCX “ CRASH” (18 MARZO)

Para señalar su nueva era, Charli XCX se puso látex negro y bailó sobre un ataúd en el vídeo de “Good Ones”. El single principal de su próximo álbum, Crash, es un oscuro tema de synthpop sobre el abandono de la bondad “en favor de lo siniestro”, como dijo Charli XCX en los materiales de prensa. Crash sigue a How I’m Feeling Now de 2020, y cuenta con un montón de productores y colaboradores (o, como Charli XCX se refiere a ellos, sus amigos “demoníacamente talentosos”) como A. G. Cook, Rina Sawayama, Oneohtrix Point Never, Ariel Rechtshaid, y más. Christine and the Queens y Caroline Polachek también se unieron al álbum, contribuyendo al más reciente sencillo de Charli XCX “New Shapes”.

BLOC PARTY “ ALPHA GAMES” (29 DE ABRIL )

Alpha Games, el sexto álbum de Bloc Party y el primero desde el lanzamiento de Hymns en 2016, se anuncia como un retorno a la forma de la banda. Al igual que su primer material, en particular Silent Alarm, el nuevo disco tiene como objetivo capturar una colección vertiginosa y estridente de indie rock convertido en post-punk, como se introduce en el single principal “Traps”. Tal vez eso explique por qué han recurrido a Nick Launay y Adam Greenspan (Yeah Yeah Yeahs, Idles) para producir Alpha Games. Completan la banda, junto a los cofundadores Kele Okereke y Russell Lissack, el bajista de Menomena Justin Harris y la batería Louise Bartle.

Melisa Erizaga