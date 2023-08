Música

La banda de David Byrne se reunirá por primera vez en veinte años en el Festival de Cine de Toronto.

David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz y Jerry Harrison asistirán a la próxima celebración del 40 aniversario de su película “Stop Making Sense (1984)”.

Será la primera vez que los cuatro miembros de Burning Down the House aparezcan juntos en público desde su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2002, y la segunda desde que el grupo se separó en 1991.

El reencuentro es una sorpresa para los fans, ya que la relación entre los miembros de la banda fue difícil desde que se separaron, con Frantz y Weymouth criticando abiertamente a Byrne.

Una versión recién restaurada de la película se proyectará el 11 de septiembre en el Scotiabank IMAX Theatre de Cineplex, en el marco de la 48 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto.

El grupo participará en una sesión de preguntas y respuestas moderada por Spike Lee, director de Jungle Fever y de American Utopia, la película de conciertos de Byrne de 2020.

El aclamado documental, dirigido por Jonathan Demme, captó un concierto de Talking Heads en Los Ángeles en 1984 y mostró canciones de los cinco primeros álbumes de estudio de la banda.

La restauración en 4K se proyectará en cines seleccionados el próximo 22 de septiembre.