1 junio, 2020 17:01

Los dueños de la casa que fue baleada dicen que el ataque tiene que ser con una confusión y están presos del pánico.

Tras balearles la casa, les dejaron una carta amenazante en la puerta

En algunos barrios de Rosario se esta complicando vivir el día a día, por la inseguridad y la violencia. Cada día se vuelve más difícil para quienes reciben signos amenazantes, como lo que le esta pasando a la familia de Omar, a quien la semana pasada le balearon su casa en barrio Acindar y ahora recibieron una nota amenazándolos para que dejen de vivir ahí.

El terrible hecho ocurrió en calle Ramón Liso al 3700, en sudoeste de la provincia. El jueves pasado malvivientes balearon el frente de la casa y gracias a dios no hubo heridos. Cabe aclarar que uno de los disparos llegó hasta el interior y terminó la bala pegando un cuadro colgado en el living.

Pero esto no fue lo único. El fin de semana a Omar y su familia les llegó una nota que les dejaron por abajo de la puerta. “Tenés 24 horas para dejar la casa o si no los matamos. No llames a la Policía o si no peor”, es lo que se puede leer en el texto amenazante que les dejaron.

“Sigo pensando que se equivocaron de casa”, fue lo que dijo la victima de las amenazas este lunes el hombre en una entrevista con Canal 3 de Rosario. Las víctimas de las situaciones amenanzantes creen que alguna banda que busca venganza o quedarse por algún interés específico con el domicilio.

Esta situación, no es la primera vez que sucede que varias familias denuncian violencia por parte de gente que no conocen quienes todo indica se confunden de a quien va dirigido el mensaje.

El terrible hecho que sucedió en el barrio Acindar fue denunciado ante la policía aunque por el momento no se sabe quien puede estar atrás de la amenaza.