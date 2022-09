Música

La cantautora escocesa anunció en Instagram que aceptó la propuesta de la pianista Yoana Karemova.

Compartió una instantánea en la que luce el anillo de compromiso, de rubíes y diamantes, y escribió: “¡Dije que sí!” con dos emojis de corazones de amor.

En sus stories, la cantante de ‘Next To Me’ también compartió un selfie llevando el brillante en casa, otra instantánea en primer plano del anillo en su dedo cerca de un piano, y una tercera foto de ella y Yoana con la leyenda, “Fiancé fiancé”.

Emeli reveló en marzo de este año que se había enamorado de una mujer que no identificó en ese momento. Contó a Metro que se conocieron justo después del cierre mientras ella aprendía sobre música clásica.

Al calificar a su pareja como “la única para toda la vida”, Emeli dijo: “Definitivamente me siento más feliz que nunca. Me siento muy bien… Para mí, el amor verdadero y tener amor en tu vida hace que todo encaje en su sitio”.

La intérprete de ‘Heaven’ estuvo casada anteriormente con el biólogo marino Adam Gouraguine entre septiembre de 2012 y noviembre de 2014.

Cuando se le preguntó si se identifica como bisexual ahora que está en una relación con una mujer, la mujer de 35 años respondió a Metro en marzo: “No estoy segura de cómo me identifico, pero supongo que sí. Sólo siento que debo enamorarme de quien me enamore”.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-