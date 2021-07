Música

Estos shows serán las últimas actuaciones del cantante en la ciudad de Nueva York

El próximo 3 de agosto Tony Bennett y Lady Gaga darán dos shows en el Radio City Music Hall de Nueva York bajo el nombre “One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga”.

Según explicaron en un comunicado de prensa estos conciertos que coinciden con el cumpleaños número 95 de Bennett serán las últimas actuaciones del cantante en la ciudad de Nueva York y estará “ambientado apropiadamente en un lugar en el que Tony disfrutó de una serie de espectáculos con entradas agotadas durante varias décadas”.

Por su parte, Lady Gaga contó en sus redes lo que significa para ella formar parte de este evento tan especial. “Me siento muy honrada y emocionada de celebrar el cumpleaños 95 de Tony con él en estos programas especiales”. escribió en su cuenta de Instagram.

Según informó la organización todos los asistentes deberán estar completamente vacunados contra Covid-19 y no se permitirá el ingreso con celulares o cámaras.

Yamila Pagani