El intendente de la Municipalidad de la Capital, Gustavo Saadi, presidió un acto de reconocimiento y agradecimiento al personal de Salud de la comuna, que cumplió una extraordinaria labor al servicio de vecinas y vecinos de la ciudad desde el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, hace ya un año y medio.

Junto al secretario de Desarrollo Humano, Alberto Natella y la subsecretaria de Salud municipal, Ana Fernanda Lagoria, la ministra de Salud, Claudia Palladino; quienes estuvieron acompañados por el gobernador Raúl Jalil, la diputada nacional Lucía Corpacci, legisladores provinciales, concejales, autoridades municipales e invitados especiales, se brindó el merecido reconocimiento a los trabajadores sanitarios en nombre de toda la comunidad.

En el marco del acto, Gustavo anunció el pase a Planta Permanente de 120 personas del área de Salud, incluyendo enfermeros y auxiliares que estuvieron desde el primer día en el frente de batalla para proteger a la población.

Este reconocimiento al personal de salud, surge luego de valorar el esfuerzo realizado durante más de un año y medio durante la pandemia del Covid19, donde los trabajadores de las áreas específicas mostraron una dedicación ejemplar para contener la situación de la mejor manera posible, y brindaron su atención con gran profesionalismo y calidad humana; tal como reconocieron todos los vecinos que se acercaron a los centros de atención, a los nodos de testeo y de vacunación, como aquellos que –sin salir de sus hogares- recibieron la visita domiciliaria de los profesionales.

Desde el 10 de marzo de 2020, cuando se instaló el Nodo de Detección Temprana de Síntomas en la terminal de ómnibus capitalina hasta la fecha, el personal de Salud de la Municipalidad de la Capital desempeñó tareas ininterrumpidas para el cuidado y protección de los vecinos de la ciudad.

Siempre con la coordinación y directivas del Ministerio de Salud de la Provincia y el COE, participaron reforzando las tareas de asistencia en el Hospital Monovalente “Carlos Malbrán”, en intervenciones barriales para incorporar conductas preventivas ante el contagio y para cumplir simultáneamente con vacunación de calendario, sin desatender otras problemáticas como el dengue o la asistencia cotidiana.

Hoy, con más de 20 mil dosis colocadas en el nodo de vacunación y más de 9 mil testeos en diferentes puntos de la Capital, el intendente reconoció y agradeció “con profundo orgullo” el trabajo de los empleados de Salud de la Municipalidad de la Capital.

Karen Ripoll, en representación del equipo de Salud, señaló que “fue un año difícil, pero nos adaptamos, y el equipo está siempre brindándose. Quiero reconocer a mis compañeros que estuvieron siempre al frente de la batalla, dieron su tiempo, y agradecemos a la gestión porque estuvimos muy acompañados. Esperemos que esto pase pronto, muchas gracias”.

Nilda Barros, otra trabajadora, sostuvo luego que “no nos quedamos, seguimos trabajando”, y agradeció al intendente, a Natella, a Lagoria y demás autoridades porque “nos acompañaron en todo, nunca estuvimos solos; siempre estuvieron a nuestro lado”.

Por su parte, Alberto Natella, indicó que “parece una eternidad cuando empezamos la vacunación en los barrios del sur, y desde allí se vio el enorme compromiso de este maravilloso equipo de personas que comenzó a trabajar con la vacuna antigripal; después llegó el dengue y más tarde la pandemia, un proceso histórico para el mundo. Hoy sólo tengo para decirles ‘Gracias’, porque pusieron el cuerpo y todo para cuidarnos”.

Mensaje del intendente

Gustavo Saadi, por su parte, expresó que el personal de Salud “son los verdaderos héroes en esta pandemia”.

“Estoy feliz de reencontrarnos, y no sólo por vernos las caras, sino porque también quiero decirles GRACIAS. Hace algunas semanas, me dejaron en mi domicilio un paquete de facturas en mi casa con una cartita, y cuando la leo, veo que me agradecían por el profesionalismo, la atención y el cariño que habían recibido al vacunarse en este Nodo. Y cada vez que alguien me encontraba en la calle me decían lo mismo. Y me parecía injusto que me agradecieran a mí… deseaba que la situación mejorara para poder transmitirles ese agradecimiento que tienen todos los vecinos de la Capital. ¡Gracias por no haber bajado los brazos nunca! Sin ustedes esta terrible tragedia hubiera sido mucho peor, gracias por la vacunación, por los testeos, muchas gracias en nombre de esas vecinas y vecinos que recibieron sus vacunas; porque en cada posta había mensajes de cuidado y prevención, gracias a la Brigada de Dengue que con su trabajo atravesamos una epidemia sin un solo caso en esta Capital”.

“Pero también pensaba, porque a todos nos pasaba cuando íbamos a realizar alguna labor, que nos preocupaba volver al hogar y contagiar a nuestros seres queridos, y no me quiero imaginar lo que pasaban ustedes y sus familias, estando tan expuestos al contagio. Pero hoy quiero decirles que van a llegar a sus casas, no con esa preocupación, sino con una buena noticia: a partir de agosto todos los trabajadores del área de Salud que sean beneficiados del Catamarca Ciudad Trabaja o contratados, pasan a planta permanente: es el mínimo reconocimiento que les podemos hacer, porque se lo merecen”, anunció ante un público que estalló de emoción.

Gustavo ratificó luego, en alusión a otros trabajadores que esperan la planta permanente, que tendrán la prioridad a la hora de pasar a planta permanente beneficiarios del Catamarca Ciudad Trabaja y contratados, lo cual será paulatino y de acuerdo con las posibilidades del municipio.

Dijo que para ello se priorizará la antigüedad, y este año se incluirá a aquellos que hayan cumplido diez años de servicio sin la planta. Y para que no quede en promesa, señaló que se va a formalizar un proyecto que será enviado al Concejo Deliberante para regularizar la situación de quienes vayan cumpliendo una década en condiciones precarias.

Anticipó también que quienes no tengan planta permanente, también tendrán acceso a una obra social.

“Quiero ser justo con todos, como fui con ustedes, y a partir de agosto ya van a estar en planta permanente. Y les agradezco nuevamente por no bajar los brazos y cuidarnos a todos y a todas los vecinos de la Capital”, concluyó.