Desde el 22 al 28 de septiembre, la ciudad recibirá a talleristas, coros locales, nacionales e internacionales para celebrar los 16 años del reconocido Encuentro de Coros “Catamarca Da la Nota”.

A lo largo de la semana, el público podrá disfrutar de nueve conciertos corales en diferentes escenarios de la ciudad, incluyendo la Glorieta de Plaza 25 de Mayo, la Plaza Virgen del Valle, el Teatro Calchaquí, la Catedral Basílica, la Iglesia San Francisco, el Cine Teatro Catamarca y un gran cierre en CATA ( la ex casa de gobierno). Además, el evento cuenta con una oferta de cinco talleres de capacitación, que tienen que ver con la música, la expresión corporal y sobre todo con el arte coral. Estos talleres fueron en su momento la razón de ser de este encuentro, característica que lo hace reconocido en todo el país.

Todos los conciertos son con entrada libre y gratuita y una buena oportunidad para compartir la programación en familia, otra característica del encuentro es que participan coreutas de todas las edades, representando a 30 agrupaciones vocales, coros y talleres de canto, reuniendo en esta edición a más de 700 voces.

El Encuentro es organizado por el grupo Orange- grupo de gestión cultural- con el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad Capital, la Secretaría de Gestión Cultural de Catamarca, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad Capital y la Dirección General de Cultura de la Municipalidad.

PROGRAMACION

CONCIERTOS EN LA GLORIETA – LA PREVIA

Lunes 22 de septiembre 19 horas

“Coro Árabe de la Sociedad Sirio Libanesa.” Directora: Lic. Natalia Brizuela Cesar (Catamarca)

Taller De Canto Los Canarios: Valeria Navarro/ Alejandra Sposari/ Pablo Nanini / Claudia Robles/ Marílu Triguero/ Juan Carlos Leguizamón / Gastón Suarez. Directora: Lic. Natalia Brizuela Cesar

Martes 23 de septiembre 19 horas

“Coro de Niños Taller Infantil” del Conservatorio Mario Zambonini. Director: Prof. Lucas Gómez (Catamarca, capital)

“Taller de Canto y Técnica vocal- Niños” de la Escuela de Vocación Artística EVEA directora: Prof. Lorena Carrizo (Catamarca, capital)

“Taller de Canto y Técnica vocal- Adultos” de la Escuela de Vocación Artística EVEA directora: Prof. Lorena Carrizo (Catamarca, capital)

“Coro Voces Blancas de Huaycama. Director: Prof. Facundo Lujan (Huaycama, Catamarca)

Taller de Canto Los Canarios: Silvia Herrera /Mariela Villafañez/ Gabriela Vargas/ Florencia Aibar/ Maria Del Carmen Villalba/ Viviana Sotomayor. Directora: Lic. Natalia Brizuela Cesar

Miércoles 24 de septiembre 19 Horas

“Coro Municipal de Niños Y Niñas.” Directora: Prof. Cecilia Colla (Catamarca)

Coro “Taller De Canto del Conservatorio Mario Zambonini”. Directora: Prof. Hilda Geraldo (Catamarca, capital)

Taller De Canto Los Canarios: Elias Diaz / Marie Gonzalez/ Sandra Farias/ Adriana Rivas/ Belkys Vera / Victor Carrizo / Lili Montoya Directora: Lic. Natalia Brizuela Cesar

Plaza virgen del Valle frente a la Unca.

Jueves 25 de septiembre 19 Horas

“Coro Góspel Kids” de la EVEA. Directora: Prof. Danisa Brizuela Becerra (Catamarca)

“Coro de Niños Taller Infantil” del Conservatorio Mario Zambonini. Directora: Prof. Cecilia Colla (Catamarca)

“Coro Infancia Lirica”. Directora: Lic. Isabella Zaffi (Catamarca, capital)

Coro “Taller de Canto kids del Instituto Guillermo Hood”. Director: Prof. Gonzalo Huanel (Catamarca, Capital)

Taller De Canto Los Canarios: Ruben Melnik/ Silvia Barrientos/ Mili Montivero/ Anita Barrionuevo/ Valeria Perez / Anto Melnik directora: Lic. Natalia Brizuela Cesar

CONCIERTO EN CINE TEATRO CATAMARCA – viernes 26 de septiembre 20 Horas- San Martin 5515

Apertura a cargo del taller de canto Los Canarios: Marie Gonzalez/ María del Carmen Villalba/ Gabriela Vargas/ Antonella Melnik y Adriana Rivas, junto al «El Arribeño Ballet» Director: José Aballay (Catamarca, Capital)

“Coro EnCanto” directora: Prof. Alejandra Seimandi (Córdoba Capital)

“Coro Takina Coral” director Prof. Juan Carlos Romero (Mendoza. capital)

“Coro Universitario”. Director: Prof. José Espíndola (Catamarca, capital)

“Coral Piedras Moras” director: Prof. Facundo Cretton (Almafuerte, Córdoba)

“Coro Cuerdaxcuerda”. Director: Prof. Eduardo Sassian ( Barrio de Flores-CABA )

Orquesta Colaborativa del Ministerio de Educación (conformada por las sedes orquestales de la Esc. N°199 «San Jorge» y Esc. N°428 «Dr. Enrique Ocampo») director: Gozalo Nieva ( Catamarca, Capital )

“Iniciación al canto” Conservatorio Provincial Maestro Mario Zambonini directora: Prof. Danisa Brizuela (Catamarca, capital)

Grupo Vocal Pirca, integrado por Hernán Cisneros, Marcelo Guaras, Marcelo Córdoba, Lucas Gómez Manuel Nieto Ortiz, Osvaldo Hansen

CONCIERTOS EN SIMULTÁNEO -27 de septiembre

20:00 Horas Teatro Calchaqui : 20:00 hs – Sarmiento

“Coro Cuerdaxcuerda”. Director: Prof. Eduardo Sassian (Barrio de Flores-CABA )

“Coro de Mayores Fray Mamerto Esquiu”. Director Prof. Adolfo Olmos (Catamarca, Capital)

•“Coro Municipal De Valle Viejo” director: Prof. Fernando Nelson Villagra (Valle Viejo)

“Carnavacopla”. Director: Prof. Armando Molas (Catamarca, capital)

20:30 horas Templo de San Francisco – Esquiu 500

“Coral Piedras Moras” director: Prof. Facundo Cretton (Almafuerte, Córdoba)

Coro “Coral Evea” director: Prof. José Flores (Catamarca)

“Coro Municipal de Cosquín”. Director: Lic. Santiago Olmos Ayala (Cosquín Córdoba)

Coro “Catamarca Góspel Choir”. Directora Lic. Natalia Brizuela Cesar (Catamarca)

21 horas: Catedral Basilica

“Coro Takina Coral” director Prof. Juan Carlos Romero (Mendoza. capital)

“Coro EnCanto” directora: Prof. Alejandra Seimandi (Córdoba Capital)

“Coro Cantus Nova”. Director: Prof. Ariel Escobal (Catamarca, Capital)

“Coro Academia Con Brío”. Directora: Prof. Ana Carolina Rojas (Catamarca)

CIERRE DEL ENCUENTRO- 28 DE SEPTIEMBRE -11 HORAS -CATA ( ex casa de gobierno)

“Coro EnCanto” directora: Prof. Alejandra Seimandi (Córdoba Capital)

“Coro Takina Coral” director Prof. Juan Carlos Romero (Mendoza. capital)

“Coral Piedras Moras” director: Prof. Facundo Cretton (Almafuerte, Córdoba)

“Coro Municipal de Cosquín”. Director: Lic. Santiago Olmos Ayala (Cosquín Córdoba)

“Coro Cuerdaxcuerda”. Director: Prof. Eduardo Sassian ( Barrio de Flores-CABA )

Cierre a cargo del Kali Barrionuevo y su banda (Catamarca)

TALLERES DE CAPACITACION

VIERNES 26

15 a 18 horas- Prof. Juan kosako (Catamarca) presentará el taller “En la búsqueda creativa de los recursos expresivos y la puesta en escena” El trabajo se centrará en la búsqueda personal de la autenticidad escénica, poniendo en juego la corporalidad, la imaginación y la conexión emocional. (Museo de la Virgen del Valle- Republica 449)

16 a 19 horas Prof. Eduardo Sassian (Buenos Aires), dictara el taller “La Enseñanza Musical para personas ciegas. Sistema musical Braile” abordara la enseñanza de la música Braille, para formar músicos con discapacidad visual, dirigido a docentes, estudiantes y público en general. Casa SFVC (San Martin 533)

SÁBADO 27