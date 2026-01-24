La jueza de Control de Garantías en feria de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, Patricia Susana Almendra, ordenó la libertad de Cristian Nicolás Sánchez, imputado por los delitos de “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en calidad de autor” e “instigación al suicidio”, ambos en concurso real, en el marco de la investigación penal vinculada al fallecimiento de su pareja.

La audiencia de control de detención había sido solicitada por el fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial, Germán Quinteros, quien durante la feria requirió que el imputado continúe privado de su libertad. No obstante, en su resolución, la magistrada dispuso la excarcelación de Sánchez e impuso una serie de medidas restrictivas.

Entre las condiciones establecidas, se ordenó que el imputado fije domicilio y no lo modifique sin previo aviso a la Fiscalía actuante, que permanezca a disposición del órgano judicial y concurra cada vez que sea citado. Además, deberá abstenerse de realizar cualquier acto que, por su naturaleza, pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley.

En el marco de la causa, continúan en curso las medidas probatorias solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, entre ellas una pericia psicológica al imputado y la realización de una autopsia psicológica o pericia psicológica post mortem.

Las medidas dispuestas fueron debidamente notificadas a la defensa técnica del imputado, ejercida por un abogado particular, quien asumió la representación legal en la jornada del miércoles.