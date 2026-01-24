A raíz de una denuncia penal radicada en el Precinto Judicial N° 2, por una mujer de 30 años de edad, quien manifestó que un sujeto habría ingresado a su domicilio y le sustrajo un (01) teléfono celular IPhone XS, de color negro, para luego darse a la fuga, personal de calle de la Seccional Décima, tras averiguaciones realizadas, llegó hasta la calle Avellaneda y Tula al 1.500, donde aprehendió al presunto autor del hecho, un joven de 21 años de edad, de apellido Silva, y recuperó el aparato de comunicación mencionado, que esta persona tenía oculto entre sus prendas de vestir.

Finalmente, el aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a seguir.