Pasado el mediodía de hoy, a las 12:20, por solicitud del SAE-911, numerarios de la Comisaría Tercera llegaron hasta la Plaza Jorge Bermúdez, donde sus pares del COEM-Kappa habrían aprehendido a una joven mujer de apellido Moreno (28) y a un hombre de apellido Córdoba (35), quienes fueron sindicados por un hombre de 37 años de edad, como los presuntos autores de haberle sustraído la suma de trecientos setenta y nueve mil ($379.000) pesos en efectivo, mediante la modalidad delictiva de arrebato.

Por lo acontecido, los uniformados, con la colaboración del Cuerpo Guardia de Infantería Femenino (FENIX), recuperaron lo sustraído y trasladaron a estas personas a las dependencias policiales correspondientes, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, en tanto que invitaron al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 3.