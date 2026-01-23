El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, lleva adelante el programa “Volvemos al Cole 2026”, una política pública implementada de forma conjunta por ambos organismos, con el objetivo de acompañar a las familias en el cuidado de la salud y la educación de niños, niñas y adolescentes de cara al inicio del ciclo lectivo.

Este viernes, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, visitaron el Espacio de Integración Provincial (EDI) para evaluar y analizar el desarrollo de las primeras semanas del programa.

Desde el inicio del “Volvemos al Cole” el pasado 5 de enero, se realizaron un total de 960 atenciones que incluyen controles integrales de salud: revisión antropométrica, odontológica y clínica médica, además de electrocardiograma, control de esquema de vacunación y estudios de laboratorio, todos ellos requisitos necesarios para el ingreso escolar.

Se proyecta que, hasta el 27 de febrero, fecha de finalización del programa, se realizarán alrededor de 3.000 atenciones a niños, niñas y adolescentes.

Horarios y turnos

Cabe recordar que, la propuesta se desarrolla de manera presencial en el EDI Provincial, ubicado en Avenida Circunvalación Néstor Kirchner y Ruta Nacional 38, y estará vigente hasta el viernes 27 de febrero. Está dirigida a niños, niñas y adolescentes desde sala de 4 años hasta 6.º año del nivel secundario.

La atención se brinda de lunes a viernes, en los horarios de 7:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 21:00 horas, otorgándose 30 turnos por la mañana y 30 por la tarde, por orden de llegada.

Para acceder a la atención, las familias deberán presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) y libreta sanitaria en condiciones.