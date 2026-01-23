El gobernador Raúl Jalil, acompañado del vicegobernador Rubén Dusso, mantuvo una reunión de trabajo con proveedores mineros locales y representantes de CASEMICA, en el marco de la presentación formal de la nueva ministra de Minería, Teresita Regalado.

La agenda desarrollada permitió, además, que los nuevos integrantes de las Cámaras de Proveedores Mineros de Tinogasta y Andalgalá se presentaran ante las autoridades provinciales, generando un espacio de diálogo directo para compartir diagnósticos, expectativas y líneas de acción vinculadas al sector.

Del encuentro participaron también autoridades de CAMYEN, reforzando el esquema de articulación entre el Estado provincial, la empresa minera estatal y el entramado de proveedores locales que forman parte de la cadena de valor minera.

Durante la reunión se ratificó la continuidad de las políticas orientadas a fortalecer el desarrollo de proveedores catamarqueños, promover una mayor contratación de mano de obra local y ampliar la participación de empresas de la provincia en los distintos proyectos mineros que se desarrollan en el territorio, de manera tal que se fortalezca la generación de empleo local en el marco de una minería responsable y con mayor integración de la economía provincial.