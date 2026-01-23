AGENDA DEL 21 AL 27 DE ENERO



Catamarca encara los últimos días de enero de esta temporada de verano con una agenda marcada por festivales de alcance nacional, eventos culturales consolidados y una variada oferta de actividades recreativas y deportivas en todo el territorio provincial. La articulación entre municipios, sector privado y organismos provinciales continúa posicionando a Catamarca como un destino elegido por miles de turistas que encuentran propuestas para todos los gustos, combinadas con bellezas paisajísticas y experiencias al aire libre.

Entre los eventos de mayor convocatoria se destaca la Fiesta Nacional El Fuerte, en Andalgalá, que se desarrollará desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de enero. La celebración contará con una grilla artística de primer nivel que incluye a La Delio Valdez, Destino San Javier y El Indio Lucio Rojas en la primera noche; Soledad Pastorutti, Sergio Galleguillo, Los Tekis y Canto del Alma el sábado; y el cierre el domingo con Christian Herrera, Valentino Merlo, Carafea, Emilio Morales y artistas locales. La agenda en Andalgalá se extenderá hasta el lunes 26 con la realización del Andalgalá Rock Fest, desde las 21 horas en el Predio del Festival del Fuerte, con las presentaciones de Bersuit Vergarabat, Kapanga, Los Tipitos, La NN, La Maza, Doña Inés, Vorágine, Quinto Sello, Nómades, Kactus y Los Amigos de Picoro, además de tatuadores en vivo, cervecerías artesanales y propuestas gastronómicas.

Otro de los puntos fuertes de la semana será Santa María, que volverá a vivir las tradicionales Noches de Bares, una propuesta que combina música y baile en los bares ubicados alrededor de la plaza principal, generando un circuito nocturno pensado para toda la familia. A esto se suma el Festival de Doma y Folclore, previsto para el viernes 23 y sábado 24, y el Festival del Puestero, que se realizará el domingo 25 en la localidad de Entre Ríos, distrito de San José.

En el mismo nivel de relevancia se ubica el Festival Nacional del Maíz, que tendrá lugar el sábado 24 de enero desde las 20 horas en Los Varela, en el predio del Club Atlético San Martín. En su 27ª edición, el encuentro contará con la presencia de Ulises Bueno e Iván Ruiz como números centrales, además de una amplia propuesta gastronómica y cultural que año a año convoca a vecinos y visitantes de distintos puntos de la región.

La Puna catamarqueña también será protagonista con la Fiesta Gaucha, que se realizará los días 24 y 25 de enero en Antofagasta de la Sierra, en el Predio Cultural Vega de la Laguna del Club Juventud, una celebración que pone en valor las tradiciones, la identidad y la cultura gaucha de la región.

La agenda cultural y recreativa también se distribuye en distintos departamentos. En Ambato, Las Juntas continúa consolidando su propuesta cultural con actividades en la Casa de la Cultura, que incluyen teatro, poesía y música durante la semana. El sábado se presentará el cantante catamarqueño Nicolás Reyna en el ciclo Arte en Casa, con entrada gratuita, y el domingo 25, desde las 16 horas, se desarrollarán la Feria La Junteña, el Cine en La Casa y la tradicional Noche de Plaza. En Belén, la localidad de El Durazno propone para el miércoles 21 de enero, desde las 17 horas, una bicicleteada en el Anfiteatro Municipal, pensada para disfrutar en familia y al aire libre.

Las propuestas deportivas y de naturaleza también tendrán un lugar destacado durante estos días. En Aconquija, departamento Andalgalá, este viernes y sábado se realizará la Feria Artesanal y de Emprendedores, mientras que el fin de semana se disputará la segunda fecha del Campeonato de Verano de Motocross y el domingo 25 se correrá la primera fecha del Rally de Verano, reprogramada tras su suspensión por cuestiones climáticas. En la Villa de El Rodeo, el sábado 24 desde las 7 de la mañana se llevará a cabo una cicloaventura al Puesto El Vizcote, mientras que el domingo 25, desde las 9 horas, el Río Ambato será escenario del Enduro de Verano, sumando opciones para los amantes de los deportes al aire libre.

Además, El Rodeo ofrecerá propuestas de senderismo con el Trekking al Puesto de Nolasco, el jueves 22 de enero a las 8 horas, con salida desde Iglesia Vieja y el trekking El Chato, el sábado 24 de enero a las 8 horas, con salida desde la Oficina de Turismo.

La Ciudad Capital acompaña esta agenda con propuestas culturales que ponen en valor el patrimonio y la producción local. El viernes 23, de 10 a 12 horas, en el Pueblo Perdido de la Quebrada se realizará una recreación de cerámica precolombina, y por la tarde, de 19 a 23 horas, la Casa de la Puna será sede de una nueva edición de la Feria de Artesanía y Diseño, con música en vivo a cargo de Mortadela Slim y el Dúo 168 Horas.

En el interior provincial también se destacan celebraciones tradicionales como el Festival Provincial y Regional del Comino, que se realizará el sábado 24 de enero en Tinogasta, en el Club Calchaquí de Salado, poniendo en valor la música, la danza y las tradiciones locales.

Ese mismo día, Tinogasta suma una propuesta de turismo de naturaleza con la Experiencia COA – Avistaje de Aves, desde las 8 horas en La Aguadita.

En Paclín, la localidad de El Rosario propone para el sábado una exhibición de Destrezas Gauchas, sumando una alternativa vinculada a la identidad y las costumbres del lugar.

La oferta turística también se fortalece en el oeste provincial. En Fiambalá, el jueves 22 de enero a las 18 horas se realizará un trekking guiado con salida desde el Puente del Río Abaucán, y el sábado 24 de enero, desde las 20 horas, se llevará a cabo una peña folclórica en el Lido Arte Bar, ampliando las opciones culturales y recreativas para vecinos y visitantes.

