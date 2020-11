Música

Para celebrar un cuarto de siglo de rock and roll, Dave Grohl y compañía filmaron un nuevo documental, pero con un giro. Times Like Those no solo cuenta la historia con fotos antiguas y voces en off, sino que presenta a la banda misma sentada en una sala de proyección viendo imágenes viejas.

La película comienza con un texto de Star Wars que se desplaza, comenzando con las palabras: “Hace mucho tiempo en un estudio de grabación muy, muy lejos …” La introducción anuncia el 25 aniversario de la banda y lamenta la pandemia que les impidió celebrar en la carretera. Los Foos luego presentaron una declaración de tesis para Times Like That, escribiendo “Sin desanimarnos, hicimos lo que muchos otros han hecho durante la pausa colectiva y aprovechamos al máximo el silencio, sentándonos juntos y usando este tiempo para la contemplación, el crecimiento y una evaluación honesta de quiénes somos como se ve a través de la lente de quiénes somos. ‘ha sido; las malas decisiones de moda, el vello facial cuestionable y, para ser justos, una colección de guitarras bastante respetable “.

Si bien los rockeros más serios podrían haber comenzado con una historia de Origen en mayúscula, los Foo comienzan cuestionando cuántos dedos tiene el teclista Rami Jaffee. La pantalla de proyección ha revelado una bonita fotografía en blanco y negro de la banda, y los miembros de la banda se distraen instantáneamente con los “pies de Hobbit” de Jaffee. “Amigo, parece que tienes un dedo extra”, dice Grohl.

Times Like That incluye muchas miradas detrás de escena, pero el corto de 25 minutos es más divertido que revelador. En un momento, Grohl predice con precisión qué color de camisa llevaba Pat Smear en una fotografía en blanco y negro. “¿Cómo hiciste eso?” Manchas maravillas.

“Porque no hace mucho tiempo pasé por estas fotos”, responde Grohl.

Hay relatos sobre la “diarrea violenta” del líder y relatos sobre cómo él se empeñó mucho en hacer barbacoa. Quizás sea una coincidencia que esos eventos ocurrieran muy juntos. También comparten historias divertidas sobre cómo se sorprendieron bostezando en el escenario y describen el estado de ánimo de la audiencia durante un espectáculo de tres horas y media como “¡Toca” Everlong “para que pueda irme!” Echa un vistazo a Tiempos como los a continuación.

El décimo álbum de estudio de Foo Fighters, Medicine at Midnight, se estrena el 5 de febrero.