Música

El Salón de la Fama de los Compositores anunció su última promoción de miembros para este 2024.

Además del productor de hip-hop y R&B, Timbaland, fueron nombrados los grupos de rock R.E.M. y Steely Dan, la cantautora Hillary Lindsey y el letrista de Footloose, Dean Pitchford.

Bryan Adams, Public Enemy, Blondie y Tracy Chapman figuran entre los nominados que se quedaron afuera para este año. El año pasado ingresaron Gloria Estefan, Jeff Lynne, Teddy Riley, Liz Rose y Glen Ballard. Se entregaron premios especiales a Post Malone, Tim Rice y Anthony Mason.

La ceremonia anual es un acto íntimo que nunca se transmitió ni televisó en vivo desde su creación en 1969.

“Lo dije antes, pero la industria de la música no existe sin compositores que ofrezcan grandes canciones. Sin ellos no hay música grabada, ni negocio de conciertos, ni merchandising… nada, todo empieza con la canción y el compositor”, dijo en un comunicado Nile Rodgers, Presidente de Hall, y agregó: “Por eso estamos muy orgullosos de reconocer continuamente a algunos de los compositores culturalmente más importantes de todos los tiempos y de que la lista de 2024 represente no sólo canciones icónicas, sino también diversidad y unidad entre géneros, etnias y sexos, compositores que han enriquecido nuestras vidas y, literalmente, han enriquecido la música y las vidas de miles de millones de oyentes en todo el mundo.”

La ceremonia tendrá lugar en Nueva York el 13 de junio.