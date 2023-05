Música

El gran productor discográfico americano cree que la vida cotidiana está «llena de música».

Timbaland, de 51 años, trabajó durante su carrera con algunos de los nombres más importantes de la industria, como Jay Z, Madonna, Rihanna, Justin Timberlake, entre otros, y admite que encuentra la inspiración en todo tipo de lugares.

El productor -cuyo verdadero nombre es Timothy Mosley- dijo durante la Conferencia Pop 2023 en la Universidad de Nueva York: “Siento que la vida está llena de música. Nada más levantarte, oír los árboles es música. Oír los grillos, eso es música. Siento que todo lo que hacemos es música”.

Timbaland explicó que se vio obligado a buscar inspiración musical en lugares inusuales, porque creció en un entorno modesto. Siempre se apoyó en los sonidos de la naturaleza para sus discos de éxito.

Así lo cuenta: “Cuando sales a la calle y escuchas los árboles, los pájaros, los grillos, los animales, todos hacen música. Siempre pensé en eso, porque cuando yo era pequeño no teníamos dinero, así que ¿cómo podíamos hacer música? Y mi pensamiento era: ¿cómo dar a conocer tu don cuando no tienes las herramientas necesarias para hacerlo?

“Así que siempre aproveché la naturaleza, porque utilizaba cubos, cucharas, latas para hacer mis ritmos porque no podía permitirme tener una real caja de ritmos, nunca me alejé de la naturaleza, porque la naturaleza moldeó lo que soy hoy”.

“Siempre quise usar la naturaleza para mis canciones, cosas que vemos todos los días, cosas que oímos todos los días”.