12 abril, 2020 21:44

En plena cuarentena, una familia tuvo a su hija número 22 y la foto de todos sus hijos comiendo se viralizó en redes sociales.

Tiene 45 años y dio a luz a su hija número 22

La cuarentena por el coronavirus se ha extendido en nuestro país hasta el 26 de abril y hay muchos padres que ya no saben que inventar teniendo dos o tres hijos sin poder descargar todas las energías que tienen. Y peor sería si hubiera acabado de nacer tu hija número 22.

Una mujer de 45 años y su esposo de 49 años acabar de tener en plena cuarentena a su hija número 22. Según los cálculos que se han hecho la señora ha pasado la mitad de su vida embarazada.

Sue Radfor, y su Marido Noel son los protagonistas de esta historia que dio vueltas al mundo cuando publicaron como en plena cuarentena le daban de comer a sus hijos en su casa de Inglaterra.

Tiene 45 años y dio a luz a su hija número 22

La mujer contó como fue vivir el parto en esta época tan diferentes en la que estamos viviendo. “Estaba más asustada que nunca antes de ir al hospital con todo lo que estaba pasando con el virus. Estaba tan preocupado de que a Noel no se le permitiera quedarse conmigo”.

Tiene 45 años y dio a luz a su hija número 22

“Fue el nacimiento más extraño hasta el momento, pero al final diría que en realidad fue una de las mejores experiencias que he tenido. No podemos establecer un nombre que nos guste a todos, pero no podemos registrarla ahora de todos modos debido al coronavirus”.

Además, la mujer publicó una foto donde se puede ver a todos sus hijos sentados en el piso rodeados de cajas de pizzas. “No podía molestarse en cocinar”, escribió Sue ironizando sobre la cena que no cocinó su marido.

Tiene 45 años y dio a luz a su hija número 22

El nuevo bebé se suma a: Chris, de 31 años, que ya no vive en la casa familiar; Sophie, de 25 años, que también se mudó; Chloe, 24; Jack, 22; Daniel, 20; Lucas, 19; Millie, 18; Katie, de 17 años; James, 16; Ellie, 15; Aimee, 14; Josh, 12; Max, 11; Tillie, nueve; Oscar, ocho; Casper, siete; Hallie, cuatro; Phoebe, tres; Archie, dos, y Bonnie, que cumplió uno en noviembre.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá