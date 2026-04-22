Facebook Instagram RSS
12.9 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Inicio Centro Tiago Puente: “Más de 200 funcionarios para una ciudad que cada vez...

Tiago Puente: “Más de 200 funcionarios para una ciudad que cada vez está peor”

Por
Catamarca Provincia
-

Tiago Puente: “Más de 200 funcionarios para una ciudad que cada vez está peor” | DATAMARCA














Home Catamarca Tiago Puente: “Más de 200 funcionarios para una ciudad que cada vez…

El Diputado Provincial Tiago Puente (GENERAR) se refirió a la estructura de funcionarios del municipio que actualmente conduce el Intendente Gustavo Saadi. A través de sus redes sociales denunció una estructura sobredimensionada de funcionarios con relación al índice demográfico: “Hoy hay 200 funcionarios, 1 cada 1000 habitantes, es un montón para una ciudad que cada vez está peor”, señaló.

Sostuvo que “en comparación con otros municipios que tienen la misma cantidad de habitantes Catamarca duplica el número de secretarías, tal es el caso de municipios como San Luis que tiene cinco o como Salta que tiene cuatro veces nuestra población y no tiene tantos funcionarios como nosotros”.

El legislador remarcó que está trabajando sobre una propuesta para una reducción de la planta de funcionarios: “Ya lo planteamos a nivel provincial con el proyecto de reordenamiento del Estado, es necesario hacer eficientes los recursos y poner la plata donde hay que ponerla y no en los bolsillos de los amigos de Saadi”, dijo.

Artículo anteriorAsume el nuevo Administrador Parroquial de San Antonio de Padua
Artículo siguienteImpulsan la creación de la Oficina de Fiscalización de maltrato animal en la Capital
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor

© Creado por Bi&Vi Argentina - CONSULTORA NORTe - Catamarca Provincia Derechos reservados