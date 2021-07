Música

Los integrantes de Radiohead están detrás de un nuevo proyecto que, según cuentan, no será un disco de rock.

Todo empezó el 23 de mayo de este año, en el festival (virtual) de Glastonbury 2021: Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead dieron la noticia de la creación del grupo post punk The Smile del que además forma parte el baterista Tom Skinner.

A modo de presentación, The Smile -que toma su nombre de un poema de Ted Hughes- tocó aquel día una re-versión de “Skirting on the Surface” de Radiohead. Luego sumaron 7 cortes inéditos con elementos de math rock y armonías complejas.

Quien además está vinculado al proyecto es el ya viejo colaborador de Radiohead, Nigel Goldrich. Conocido como “el sexto miembro” de la banda, está involucrado con The Smile, y confesó que ya están produciendo su primer material discográfico, pero que “no será un disco de rock”.

En cuanto a los miembros de la banda, se detuvo particularmente para elogiar a Tom Skinner: “Es un gran músico y un gran tipo. Está en Sons of Kemet (con el innovador del jazz británico Shabaka Hutchings) y también ha hecho montones de trabajos de sesión… Sonrío para mis adentros, porque puedo ver que va a recibir mucha atención“.

Aunque aún no hay fecha de lanzamiento para el álbum debut de la banda, ya el equipo genera muchísima expectativa.

¡Miralos en el Glastonbury Festival!

Rose Bouzon