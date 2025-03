Música

El líder de Radiohead y The Smile, se une al productor electrónico Mark Pritchard en «Tall Tales», que se publicará el 9 de mayo.

Junto con el anuncio del disco, Yorke y Pritchard lanzaron un nuevo single, “This Conversation Is Missing Your Voice”. Este tema sigue a “Back In The Game”, publicado el mes pasado.

En 2016, el líder de Radiohead participó en el álbum Under the Sun del productor inglés, en la canción de “Beautiful People”.

La idea de Tall Tales surgió durante la pandemia, cuando Pritchard envió a Yorke una serie de ideas musicales. “Mark me envió un gran archivo de MP3 con ideas durante el confinamiento. Había tantas cosas geniales que supe de inmediato que tenía que dejar lo que estaba haciendo. Fue una experiencia completamente nueva para mí, tanto en la búsqueda de melodías y letras como en el proceso creativo con Jonathan”, declaró.

Jonathan Zawada, artista visual australiano destacado en técnicas analógicas y digitales, diseñó la portada del disco y dirigió los videos de ambos adelantos que forman parte de un largometraje conceptual que acompañará el lanzamiento del álbum.

“Fue una locura, y me siento afortunado de haber sido parte de esto. Tall Tales es muy importante para mí. Espero que la gente lo entienda y lo escuche”, comentó Yorke sobre el proyecto.