La Guardia Civil vuelve a alertar a los usuarios de España. La Benemérita ha utilizado su cuenta oficial de TikTok para notificar una nueva estafa de la que ha sido protagonista una usuaria y con la que se pretende avisar al resto de la población. «Desconfía», ha sido el mensaje rotundo que han compartido las autoridades para todos aquellos que compran o venden en plataformas de internet.

Ya son muchos los años desde que el comercio online se instaló agilizando en gran medida los procesos de compra y venta. Sin embargo, en paralelo, los delitos tecnológicos también han ido aumentando, siendo estos, en la mayoría de ocasiones, muy difíciles de resolver. Así pues, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado siempre utilizan sus canales oficiales para comunicar las prácticas fraudulentas de ese extenso universo llamado Internet.

La alerta de la Guardia Civil: «desconfía» de este mensaje

La Guardia Civil ha utilizado TikTok para contar la estafa que ha sufrido una usuaria que ha perdido un móvil valorado en 850 euros. «Quería venderlo en una conocida plataforma de compra-venta. La compradora, sin embargo, le pidió que completase la transacción fuera de la plataforma. Para justificar el ingreso, le llega este correo donde dice que nosotros estamos controlando la transacción. Bueno, más que nosotros, ‘Guardian Civil'», explican en el vídeo.

El agente se ha encargado así de señalar los detalles que esclarecen que la usuaria estaba sufriendo una estafa que no supo detectar. «Este correo procede de una cuenta que no es oficial, que es de un particular. Ella confía en este correo, envía el teléfono y no recibe ningún pago. No caigas en estas estafas. La Guardia Civil no controla ningún tipo de transacción», añade.

El detalle crucial que confirma que es una estafa

Desconfía de mensajes que te lleguen por parte de un particular. Getty Images

Según el agente son muchos los detalles que pueden darte el indicio de estás a punto de ser estafado. Sin embargo, hay un proceso que casi siempre se repite y que pasa desapercibido por los usuarios. «Desconfía cuando el comprador o vendedor te pida salir de la plataforma para completar el pago», ha insistido a los seguidores.

Además, la autoridad insta a que siempre que se reciba un correo bajo el nombre de una institución se revisen las faltas de ortografía y el correo electrónico que te envía el mensaje: «Recuerda, una institución no te va a mandar un correo desde una cuenta particular», alerta el agente.

