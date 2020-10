Música

En una entrevista para The Culture Show de BBC Two, Thom Yorke reveló cuál es su canción preferida entre todos los temas de Radiohead. Si bien muchos pensaron que eligiría algún gran hit de la banda, el músico eligió el tema ‘How To Disappear Completely’, que forma parte del disco ‘Kid A’ publicado en el año 2000.

“Es lo más bello que hemos hecho jamás, creo … esa canción es sobre el periodo de ‘Ok Computer’ … La letra surgió de algo que Michael Stipe me dijo. Le llamé y le comenté, ‘No puedo más con esto’, a lo que respondió, ‘mantén las cortinas cerradas y di ‘No estoy aquí, esto no está sucediendo”, contó Yorke.

Y agregó: “Soñé que estaba flotando y no había nada que pudiera hacer. Volaba sobre Dublín y estaba realmente en un sueño. Toda la canción fue mi experiencia de estar flotando”.

Yamila Pagani