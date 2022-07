Música

La banda, integrada por Yorke, su compañero de Radiohead Johnny Greenwood y Tom Skinner, de Sons of Kemet, publicó su álbum debut “A Light For Attracting Attention” en mayo.

El mes pasado, la flamante formación actuó en el Primavera Sound como parte del segundo fin de semana del festival de Barcelona. Durante su actuación -que el líder de The Strokes, Julian Casablancas, calificó como “el mejor espectáculo que he visto en años“- interpretaron una nueva canción llamada ‘Colours Fly’.

El pasado domingo Thom Yorke compartió un video en Twitter del momento en que presentaron el nuevo tema en el festival. Yorke dijo a los fans que se trata de un “trabajo en curso”, y añadió que hay otras canciones nuevas en preparación.

“Nueva… trabajo en progreso… hay algunas..“, escribió Yorke.

new one … work in progress … there are a few .. https://t.co/jPeNYiNVEz

— Thom Yorke (@thomyorke) July 10, 2022