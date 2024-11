Música

El canadiense lanzó el videoclip de su colaboración con la artista pop brasileña Anitta.

Justo a tiempo para Halloween, The Weeknd compartió el espeluznante video de “São Paulo”, dirigido por Freeka Tet. La canción formará parte del sexto álbum de estudio del canadiense, Hurry Up Tomorrow, que se espera que salga antes de fin de año.

[embedded content]

La colaboración con Anitta se presentó por primera vez en septiembre en un concierto en São Paulo, donde la cantante brasileña se unió a The Weeknd en el escenario.

Anitta explicó que inicialmente escribió algunos versos como una broma y nunca imaginó que se convertirían en una canción seria: “De repente, recibí la canción terminada. ¡Me encantó! Me sentí muy honrada y halagada. Siempre fui una gran fan de él y de su trabajo. Nunca imaginé que esto sucedería, y ahora es un sueño hecho realidad”.

El canadiense declaró: “Anitta es una gran amiga. Lo que envió fue tan increíble que creamos la canción. Sabíamos que era demasiado especial para tocarla simplemente en el escenario. Vimos un gran potencial en la canción y encontramos el ritmo, que es el corazón del espectáculo”.

“São Paulo” es el tercer single de The Weeknd de su próximo disco. Previamente adelantó “Timeless” con Playboi Carti (co-producida por Pharrell), y “Dancing In The Flames”.

The Weeknd recientemente superó su propio récord como el artista con más oyentes mensuales en Spotify, con más de 120 millones de oyentes mensuales. Además, es el primer artista en tener 20 canciones con mil millones de reproducciones.