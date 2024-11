Continuando con su recorrido por instituciones y organismos públicos del medio, durante la mañana de este jueves 31 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle visita el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca ubicado en la esquina de calles Sarmiento y San Martín de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

En los pocos que separan el Santuario de la dependencia judicial, la Madre Morena fue saludada por fieles que transitaban por ese sector del casco céntrico, mientras era llevada en brazos por el padre Ramón Carabajal, capellán de la Catedral Basílica y Santuario mariano.

En su ingreso a las instalaciones, fue recibida y conducida hasta la planta alta donde fue colocada en el altar donde permanecerá hasta horas del mediodía para recibir la veneración de sus hijos.

Participaron de la bienvenida a la Santísima Virgen el Presidente del Tribunal Dr. Enrique Lilljedhal, la Secretaria de Cámara Dra. Constanza Oviedo, funcionarios y empleados del Tribunal Dr. José Alvero, Dr. Ricardo Angelina, Dr. Marcelo González, Dra. María Patricia Guzmán, Dra. Cecilia Navarro, señores Gabriel Herrera, Marcelo Madina, Aldo Baroni y Sergio Díaz, invitados especiales y personal de la Policía Federal Argentina y de Gendarmería Nacional que allí se desempeña.

El padre Carabajal guió el momento de oración tomando el pasaje del Evangelio de San Juan que dice: “Permanezcan en mí como yo también permanezco en ustedes. Así como los sarmientos no pueden dar frutos si no permanecen en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí”.

En las intenciones se pidió “por la Iglesia, el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, por este lugar de trabajo y todos los que trabajan aquí, para que Nuestra Madre los cubra con su manto; por nuestras familias para que el Señor les conceda las gracias que más necesitan”, expresó el sacerdote. En las peticiones libres se rogó por los detenidos del Servicio Penitenciario Provincial.

Luego de la bendición final, el capellán de la Catedral hizo entrega de un Rosario con la Oración de Consagración a la Virgen del Valle, que quedará como recuerdo de esta visita de la Virgen María en su advocación del Valle.