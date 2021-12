Música

El single “Poison” es un adelanto del nuevo álbum de estudio póstumo de la cantante.

The Weeknd había sampleado la canción de 2001 de la fallecida estrella de R&B “Rock The Boat” para el tema de “Trilogy” (2011) “What You Need”, aunque fue excluida de la colección. La muestra finalmente se escuchó en la grabación cuando Abel Tesfaye reeditó su mixtape “House Of Balloons” para conmemorar su décimo aniversario en marzo.

A principios de este año, el antiguo sello Blackground Records de Aaliyah -fundado por su tío Barry Hankerson- anunció planes para lanzar todo el catálogo posterior de la cantante en plataformas de streaming como parte de una nueva asociación con el sello independiente EMPIRE.

Hankerson posteriormente emitió una declaración, escribiendo: “Gracias a todos sus miles de fans por mantener viva la música de Aaliyah.

“Lo siento mucho porque haya pasado un montón de tiempo en silencio, pero cuando pierdes a un miembro de la familia tan inesperadamente, lleva tiempo lidiar con ese tipo de dolor. Ahora he decidido lanzar la música de Aaliyah para mantener vivo su legado”.

Aaliyah murió en un accidente aéreo el 25 de agosto del 2001 , tenía 22 años.

Mientras tanto , Abel Tesfaye (a.k.a. THE WEEKND) , luego del éxito de su reciente single “Take My Breath” que forma parte de su próximo quinto álbum de estudio ; el mes pasado, dijo que su nuevo disco estaba casi completo, revelando que “lo único que falta es un par de personajes que son clave para la narrativa”.

Matilde Moyano