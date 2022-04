El cantautor canadiense, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, escribió en Twitter: “Ustedes son divertidísimos. Siento que debería cambiar mi nombre artístico a ABEL en este momento (lol)”.

you guys are hilarious. i feel like i should change my stage name to ABEL at this point lol. — The Weeknd (@theweeknd) April 3, 2022

En un tuit posterior, la estrella de ‘Dawn FM’ se refirió a la reciente decisión de Kanye West de cambiar su nombre legal por el de ‘Ye’ (aparece en el cartel de Coachella 2022 con el nuevo apodo), a la vez que mencionaba otros grandes actos que van con un solo nombre.”Quizá haga un YE y me cambie legalmente el nombre a ABEL”, dijo The Weekend. “Sin apellido. Como Madonna o Cher o Prince. No sé, me parece mucho”.

Más tarde, preguntó a sus seguidores: “¿Abel formalmente conocido como The Weeknd?”. Posteriormente, John Legend respondió diciendo que “ABEL es dope”, a lo que Tesfaye respondió: “Estoy tentado…”.

The Weeknd reveló en una sesión de ‘Ask Me Anything’ en Reddit hace casi una década que “The Weekend” iba a ser originalmente el título de su mixtape de debut en 2011, ‘House Of Balloons’. “Sin embargo, odiaba mi nombre en ese momento, así que lo probé como nombre artístico”, explicó. “Sonaba bien. Quité la ‘e’ porque ya había una banda canadiense llamada The Weekend (problemas de derechos de autor).”

Durante una entrevista con GQ el verano pasado, se le pidió a Tesfaye que hablara sobre las diferencias entre Abel y The Weeknd. “Las líneas eran borrosas al principio”, respondió. “Y a medida que mi carrera se ha desarrollado – como yo me he desarrollado como hombre- ha quedado muy claro que Abel es alguien con quien vuelvo a casa cada noche. Y The Weeknd es alguien con quien voy a trabajar”.

The Weeknd se embarcará en el tramo norteamericano de su gira “After Hours Til Dawn” en julio.

