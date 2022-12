Música

Los Strokes anunciaron sus planes de lanzar una caja especial en vinilo con los singles de sus tres primeros álbumes, caras B y rarezas.

“The Singles – Volume 01”, que saldrá a la venta el 24 de febrero de 2023 a través de RCA Records/Legacy Recordings, incluye todos los singles de 7 pulgadas de su debut de 2001 “Is This It”, de la continuación de 2003 “Room On Fire” y de 2006 “First Impressions of Earth”, así como raras caras B de los singles originales.

Los diez singles se editarán en vinilo negro, con las ilustraciones de cada lanzamiento original reproducidas en el paquete. Los videos de los diez lados A, incluyendo ‘Hard To Explain’, ‘Last Nite’, ‘Reptilia’, ‘Juicebox’ y ‘Heart In A Cage’, también se publicarán en alta definición.

Mientras tanto, The Strokes aparecieron recientemente en Meet Me In The Bathroom, un documental basado en el libro homónimo de Lizzy Goodman de 2017, que detalla la escena musical neoyorquina de los años 00. La versión cinematográfica del libro, dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace -creadores del documental y la película de conciertos Shut Up And Play The Hits de LCD Soundsystem- se estrenó por primera vez en el Festival de Cine de Sundance en enero.

La caja especial “The Strokes – Volume 01” contiene los siguientes temas en vinilo:

‘The Modern Age (Rough Trade Version)’

‘Last Nite (Rough Trade Version)’

‘Hard To Explain’

‘New York City Cops’

‘Last Nite’

‘When It Started’

‘Someday’

‘Alone, Together (Home Recording)’

‘Is This It (Home Recording)’

’12:51

‘The Way It Is (Home Recording)’

‘Reptilia

‘Modern Girls & Old Fashion Men’

‘The End Has No End’

‘Clampdown (Live at Alexandra Palace)’

‘Juicebox’

‘Hawaii’

‘Heart In A Cage’

‘I’ll Try Anything Once’ (‘You Only Live Once’ Demo)

‘You Only Live Once’

‘Mercy Mercy Me (The Ecology)’

