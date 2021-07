Música

El lider de Foo Fighters lanzará un libró con anécdotas rockeras

El próximo 5 de octubre saldrá a la luz el libro The Storyteller: Tales Of Life And Music, donde Dave Grohl contará sus mejores anécdotas.

Según informó Pitchfork, en un comunicado de prensa, Grohl habló sobre este nuevo trabajo. “Hay un hilo conductor en todo lo que hago: contar historias. Ya sea en una canción, en un documental o en la página, siempre me he sentido obligado a compartir momentos de mi vida. Esta inclinación es una gran parte de lo que me entusiasma creativamente pero también como ser humano”, dijo.

Y agregó: “Pronto descubrí que la recompensa que sentía cada vez que publicaba una historia era la misma que la que siento al tocar una canción ante el público, así que seguí escribiendo. La respuesta de los lectores me llenaba el alma como cualquier aplauso en un estadio. Así que hice balance de todas las experiencias que he tenido en mi vida -increíbles, difíciles, divertidas y emotivas- y decidí que era hora de ponerlas por fin en palabras”.

Yamila Pagani