El nuevo trío de los miembros de Radiohead con el baterista de jazz Tom Skinner se embarca en su primera gira , para la primavera europea.

La banda formada por Thom Yorke y Jonny Greenwood, de Radiohead, con el baterista de jazz Tom Skinner, recorrerá Europa en mayo, comenzando en Zagreb y terminando en julio en el Festival de Jazz de Montreux, Suiza. La gira incluye noches consecutivas en el Roundhouse de Londres y en la Philharmonie de París.

Desde su debut el año pasado, los Smile han compartido un par de singles: “You Will Never Work in Television Again” y “The Smoke”, ambos producidos por Nigel Godrich. Según el comunicado, pronto anunciarán más conciertos.

Hasta el momento estas son las fechas confirmadas:

05-16 Zagreb, Croatia – Hala

05-17 Vienna, Austria – Gasometer

05-19 Prague, Czechia – Forum Karlin

05-20 Berlin, Germany – Tempodrom

05-23 Stockholm, Sweden – Cirkus

05-24 Oslo, Norway – Sentrum Scene

05-27 Amsterdam, Netherlands – Paradiso

05-29 London, England – Roundhouse

05-30 London, England – Roundhouse

06-01 Edinburgh, Scotland – Usher Hall

06-02 Manchester, England – Albert Hall

06-04 Lille, France – L’Aéronef

06-06 Paris, France – Philarmonie de Paris

06-07 Paris, France – Philarmonie de Paris

06-08 Lyon, France – Les Nuits de Fourvière

06-10 Barcelona, Spain – Primavera Sound Festival

06-12 Dijon, France – Festival VYV Les Solidarites

06-24 Reims, France – La Magnifique Society

06-25 Werchter, Belgium – TW Classic festival

06-27 Luxembourg – The Neumünster Abbaye

06-29 Gdynia, Poland – Open’er Festival

07-05 Barcelona, Spain – Poble Espanyol

07-06 Madrid, Spain – Noches del Botánico

07-08 Lisbon, Portugal – Lisbon Coliseum

07-11 Nîmes, France – Festival de Nimes

07-12 Montreux, Switzerland – Montreux Jazz Festival

