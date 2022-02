Música

La cantante inglesa se presentará en vivo en la próxima entrega de los BRIT Awards 2022. “También iré a ver a Graham Norton para charlar en el sofá mientras estoy en la ciudad”, escribió en las redes sociales. La última vez que Adele actuó en los BRITs fue en 2016, cantando “When We Were Young” y llevándose a casa cuatro premios. Vuelve a ver esa actuación a continuación: https://www.youtube.com/watch?v=HDpCv71r-0U

Hiya, so I’m really happy to say that I am performing at the Brits next week!! Anddddd I’ll also be popping in to see Graham for a chat on the couch while I’m in town too! I’m looking forward to it! Oh, and Rich sends his love ♥️ pic.twitter.com/8DsDPcH8ph

— Adele (@Adele) February 1, 2022