Música

Una de las bandas más longevas de la historia de la música, formada en 1954, en Cincinnati, Ohio, reveló que terminaron una nueva versión de uno de sus clásicos junto a la ícono del pop.

De esta manera, Beyoncé tiene más material nuevo en camino además de ‘Renaissance’, uniéndose a Ronald Isley y los Isley Brothers para una nueva versión de su canción de 1975 “Make Me Say It Again Girl (Part 1 & 2)”.

Ronald Isley compartió un clip de “Make Me Say It Again, Girl” antes de su lanzamiento de este viernes 12 de agosto.

Los Isley Brothers están llevando su carrera de más de 60 años a la siguiente fase. Y todo comienza con una renovación aún más sensual de “Make Me”, esta vez con Beyoncé entrelazando su sexy y sedosa voz con el eterno y flexible tenor de Ronald Isley.

Esta nueva versión le sigue al lanzamiento del año pasado de “Friends & Family” de los hermanos Isley con Snoop Dogg. También es el título del nuevo álbum.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-