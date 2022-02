Música

The 1975 ha eliminado sus cuentas en las redes sociales y ha dejado su página web en blanco, insinuando la inminente llegada de nueva música.

A partir del 14 de febrero, las cuentas oficiales de Instagram y Twitter de la banda han sido desactivadas, mientras que su sitio web oficial sólo muestra una página en blanco.

https://twitter.com/the1975

En el pasado, cuando anunciaban nuevo material, la banda borraba todo rastro de sí misma en las redes sociales. Ahora, como hicieron antes de anunciar el álbum de 2018 ‘A Brief Inquiry Into Online Relationships’, el de 2019 ‘Notes On A Conditional Form’ y con su segundo álbum ‘I Love It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unware Of It’, la banda ha borrado toda su presencia en las redes sociales.

El mes pasado, parecía que la banda estaba de vuelta en el estudio trabajando en nueva música, con el líder Matty Healy compartiendo imágenes en blanco y negro que muestran a Healy rasgueando una guitarra acústica mientras los instrumentos y el equipo de grabación se establecen a su alrededor. El mensaje lleva por título “Part 5, day 1“, insinuando un quinto álbum de estudio para la banda.

La continuación del álbum “Notes On A Conditional Form” de mayo de 2020 ha sido objeto de especulación por parte de los fans durante algún tiempo, con el líder Matty Healy burlándose de la posibilidad de “hacer otro ‘disco clásico’” en agosto de 2021.

En otra señal del nuevo material, el manager de la banda, Jamie Oborne, tuiteó durante el fin de semana: “Me gustaría poder ponerles el nuevo disco. Es tan bonito”.

Aunque ha estado relativamente callado durante el último año, Healy actuó por sorpresa como telonero durante el espectáculo de Phoebe Bridgers en Los Ángeles el pasado mes de octubre. El cantante interpretó un set acústico especial durante el espectáculo que incluía dos canciones nuevas, una de ellas titulada “New York”.

Melisa Erizaga