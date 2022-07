Música

Se trata del segundo anticipo de ‘Being Funny In A Foreign Language’, el quinto álbum de la banda de Manchester que saldrá a la venta el 14 de octubre.

The 1975 regresó a principios de este mes con el tema “Part Of The Band”. Ahora, nuevos carteles en Londres confirman que “Happiness” llegará el próximo miércoles 3 de agosto, luego de que el líder de la banda, Matty Healy, compartiera recientemente en su cuenta de instagram una foto suya en blanco y negro en el estudio, con el título de la canción como pie de foto.

El grupo volverá a actuar en vivo el mes que viene, con dos shows en el marco del Summer Sonic Festival de Japón. Los conciertos marcarán los primeros shows en vivo de The 1975 desde que actuaron en Dublín en marzo de 2020. Su álbum de estudio más reciente, ‘Notes On A Conditional Form’, salió en abril de ese año.

Healy reveló recientemente que la banda hará una gira por el Reino Unido a principios de 2023, y dijo que esta vez será una experiencia más “íntima” para los fans. “Quiero que la gente se sienta como si estuviera en un pequeño teatro, en lugar de un IMAX“, explicó.

El cantante también dijo en un inusual posteo en Reddit que ‘Being Funny In A Foreign Language’ es el “mejor álbum hasta la fecha” de The 1975.

Este es el tracklist del nuevo álbum:

‘The 1975’

‘Happiness’

‘Looking For Somebody (To Love)’

‘Part of the Band’

‘Oh Caroline’

‘I’m In Love With You’

‘All I Need To Hear’

‘Wintering’

‘Human Too’

‘About You’

‘When We Are Together’

Pablo De Mattei

-DJ PAUL (AR)-