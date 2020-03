A medida que avanza la investigación por el femicidio de Micaela Gordillo, se

conocen detalles escalofriantes sobre el crimen. Un testimonio de un amigo, que

estuvo con Naim Vera en el Casino dos días antes del crimen dijo que el joven de 19

años le manifestó: “Si gano, compro tres litros de alcohol y la quemo”. Por supuesto,

creyó que se trataba de una “broma”, según declaró ante el fiscal Hugo Costilla.

Según pudo conocer El Esquiú.com, esta declaración que ya estaría incorporada en

la causa, daría cuenta de la premeditación que hubo por parte del acusado, y el plan

para llevar a cabo el crimen.

La amenaza de Vera se habría dado mientras ambos amigos estaban en el Casino.

“Yo creí que se trataba de una broma”, relató el joven ante el fiscal.

Para la querella, este testimonio, sería de suma importancia, ya que revelaría que el

acusado actuó con premeditación.

Si bien todavía se aguardan resultados de pericias científicas que sumarían material

probatorio a la causa, como el dosaje sanguíneo de Vera y Micalea, para la querella

hay elementos que complican más al asesino.

El abogado Pedro Vélez señaló que la importancia de estas pruebas radican en

conocer si Brenda, al momento de ser asesinada estaba bajo un estado de

indefensión, lo que implicaría el agravante de la alevosía.

En este sentido, explicó: “Como Vera dejó el cadáver irreconocible, aún no podemos

determinar cómo es que logró introducirle un trapo en la boca y asfixiarla, sin que la

víctima logre evitarlo, las muestran podrían brindarnos detalles de cómo fue que Vera

llevó a cabo su plan macabro”, señaló.

Además, el letrado añadió que la importancia sobre si había o no sustancia en el

acusado, es relativa, ya que se habría entregado casi 10 horas después del crimen,

por lo que las muestras no podrían determinar con exactitud si al momento de los

hechos, actuó bajo los efectos de alguna sustancia.

“Nosotros sostenemos, que actuó en pleno uso de sus facultades, ya que hasta

ahora todas las pruebas que obran en la causa, dan cuenta de los rasgos

psicopáticos que tiene Vera, no tiene remordimiento de lo que hizo, solo le interesa

saber qué opina la sociedad y su familia, como si hubiera matado un perro”, lamentó

el representante legal de la familia de la víctima.

Segúnda entrevista

Este diario pudo conocer que en el transcurso de la jornada de hoy se llevaría a cabo

la segunda entrevista de la pericia psiquiátrica a Naim Vera, ya que la misma estaba

planificada para el lunes, pero el médico de parte presentó un certificado y la misma

se tuvo que posponer por pedido del fiscal.

Al respecto, Vélez señaló que “desde la familia esperan que la investigación avance y

que las entrevista emitan sus conclusiones, ya que hasta ahora con estos retrasos no

hacen más que generar suspicacias innecesarias”, remarcó.

Cabe recordar que familiares de Micaela marcharon para pedir justicia y manifestaron

sentir preocupación porque temen que la familia del joven que en principio lo entregó,

ahora pretendan hacerlo pasar “por loco”.

Traslado al Penal

Finalmente, tras haberse confirmado la detención a Vera, quien está imputado por

homicidio doblemente calificado por femicidio y por mediar una relación de pareja, fue

trasladado al penal de Miraflores, donde permanecerá alojado hasta que se lleve a

cabo la audiencia de prisión preventiva.

Hecho

Pasado el mediodía del domingo, Vera se presentó en la base de la División

Investigaciones, con pertenencias de la joven Brenda Micaela Gordillo (25) a quien

durante la madrugada había asesinado y luego intentó descartar el cuerpo.

Se presentó junto a su abogado y su padre, al principio con actitud de colaborar con

la justicia, ya que habría indicado a los investigadores el brutal femicidio que cometió

y dónde había descartado el cuerpo.

Lo que parecía una confesión del crimen, con el correr de las horas fue modificando

la versión de los hechos, por lo que la justicia en forma paralela trabajó en la escena

del crimen y recabó toda la información que permitiera esclarecer el macabro hecho.

A los efectivos, el joven habría manifestado que discutió con la chica y que ésta se

habría caído por unas escaleras y murió; luego no supo qué hacer con el cuerpo y lo

quemó en una parrilla para intentar hacer desaparecerlo.

Investigación

Con los restos de Micaela, los peritos forenses pudieron determinar que la joven

falleció producto de una asfixia por sofocación y encontraron en la garganta de la

víctima un trapo de color verde, que sería una remera.

A partir de allí, se cayó la coartada que tenía planeada la defensa y se caratuló el

crimen como un femicidio, por lo que como estrategia, la familia del joven, en un

comunicado se mostró compungida por el crimen que se hizo eco el país y sostuvo

que colaboraría con el proceder y se pusieron a dispoción de la familia de la víctima.

“Nunca se comunicaron”

Desde el seno de la familia de Micaela Gordillo manifestaron que nunca se

comunicaron con ellos los padres de Naim Vera y de un defensor oficial, el joven

pasó a tener un abogado particular, que le recomendó abstenerse de declarar, por lo

que la “confesión” en sede policial, no tiene validez alguna.

Esto generó suspicacias en los familiares de la víctima, ya que después de

entregarlo, y no contar con defensor pago, el joven ahora cuenta con peritos médicos

de parte, los cuales ya participaron en la autopsia y ahora en la entrevista que

pretende determinar si el acusado comprendió la criminalidad de sus actos.