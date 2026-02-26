Durante el operativo de seguridad desplegado en el Congreso de la Nación Argentina se registraron forcejeos, utilización de gas pimienta y al menos una docena de personas detenidas.

La movilización frente al Parlamento por las modificaciones a la Ley de Glaciares terminó con incidentes entre manifestantes y efectivos de la Policía Federal Argentina. En ese contexto, un trabajador de prensa fue reducido y arrestado, lo que generó fuertes cuestionamientos por parte de colegas y organizaciones.

Se trata de un camarógrafo del canal A24, identificado como Facundo, quien se encontraba cubriendo la protesta contra la reforma ambiental que este jueves analiza el Senado de la Nación Argentina. El momento quedó registrado por cámaras de distintos medios presentes.

De acuerdo a reportes periodísticos, la detención ocurrió en medio del despliegue policial en los accesos al edificio legislativo. En los instantes de mayor tensión hubo empujones, corridas y lanzamiento de gas irritante.

Las imágenes difundidas muestran el accionar policial sobre el trabajador y su posterior traslado. Más tarde, se lo vio con golpes en el rostro. Desde el servicio de emergencias confirmaron que fue atendido y se encuentra fuera de peligro.

El operativo dejó además al menos 12 personas demoradas, luego de que activistas atravesaran el vallado y se ubicaran en las escalinatas del Congreso como parte de la protesta impulsada por integrantes de Greenpeace contra los cambios en la normativa que regula la protección de glaciares y zonas periglaciares.

Durante el traslado de los detenidos, el trabajador de prensa volvió a ser interceptado por efectivos, lo que despertó críticas en el ámbito periodístico. El conductor televisivo Antonio Laje calificó el episodio como “inexplicable e inadmisible”.