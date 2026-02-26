Este viernes 27 de febrero a las 18:00 horas se realizará la jornada “La Diablada del Carnaval, donde la picardía se vuelve fiesta y alegría”, en el playón de la Residencia, ubicada en avenida Belgrano 750.

La propuesta invita a la comunidad a compartir una tarde de encuentro intergeneracional, con música, danza y tradición.

El evento contará con la presentación del Grupo Bailarinas de la Vida de Rita Soria, Wancara Copleras y la Murga Ilusiones de Valle Viejo, quienes aportarán ritmo, color y alegría a la jornada.

Se invita a vecinos y familias a acercarse con su equipo de mate y sumarse a esta celebración que promueve el encuentro, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Artículo anteriorCapacitación en GDE a agentes de Valle Viejo
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor