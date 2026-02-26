Se continúa con la capacitación del personal de la APP, en este caso agentes de la Municipalidad de Valle Viejo participaron de la capacitación en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), destacando que es el tercer municipio en implementar GDE en la provincia, previa firma de convenio con la Secretaría de Modernización, sumando así nuevas herramientas digitales a la gestión municipal.

La mencionada capacitación estuvo a cargo de profesionales de la Dirección de Soporte y Estandarización Tecnológica pertenecientes a la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda y Obra Pública de Catamarca.

Se recuerda a todos los organismos de la APP que deseen solicitar formación en GDE, pueden realizar el pedido mediante Nota.
Procedimiento disponible en el Portal Oficial: https://portal.catamarca.gob.ar

Artículo anteriorDiez años peregrinando al encuentro de la Madre del Valle en los cerros de Humaya
Artículo siguienteEl Carnaval llega a la Residencia de Adultos Mayores Fray Mamerto Esquiú
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor