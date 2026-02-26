Mediante un comunicado emitido esta mañana, el PO expresó su apoyo a trabajadores de las fábricas NEBA, VVC Textil, ex ARTEX, Dabra y Camino, y pidió coordinar medidas frente a los cierres.

El Partido Obrero (PO) manifestó su respaldo a los trabajadores despedidos de NEBA, VVC Textil, ex ARTEX, Dabra y la fábrica Camino (ex ALCO), y se puso “a disposición de cada medida que tomen los trabajadores”, según un comunicado difundido por ese espacio político.

Bajo la consigna “Ningún despido. Fábrica que cierre, fábrica que debe ser ocupada por sus trabajadores”, el partido sostuvo que el proceso de cierres y cesantías en la provincia debe ser enfrentado con organización y coordinación entre los sectores afectados.

el PO convocó a “seguir el camino de FATE”, en referencia al conflicto en la fábrica de neumáticos FATE, donde —según señalaron— los operarios “están defendiendo las fuentes de trabajo, entendiendo que no alcanza solo con la indemnización en una economía destruida y con un creciente aumento de la desocupación”.

El comunicado también instó a los trabajadores a coordinar acciones “superando a las burocracias traidoras que intentan defender los intereses de las patronales antes que los derechos de los trabajadores”.

En otro tramo, el espacio político afirmó que “el planteo de despidos masivos en Catamarca debe poner en alerta a todos los trabajadores para organizarnos y enfrentar las políticas de Milei y Jalil”, a quienes responsabilizó por la situación económica actual. Asimismo, consideró que la reforma laboral “no traerá puestos de trabajo, sino una profundización de los despidos”.

Finalmente, el PO propuso que ante cierres o despidos se impulse la ocupación de las plantas por parte de los trabajadores y su puesta en producción bajo control obrero, junto con la “apertura de los libros contables de las patronales” y el acompañamiento del Estado en cada caso.