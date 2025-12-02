EN LA CAPITAL Y EN EL INTERIOR PROVINCIAL

Diciembre es una gran oportunidad para conocer templos históricos, imágenes religiosas y espacios marcados por la fe en Catamarca. La celebración de la Fiesta de la Virgen del Valle también acerca a los turistas, a los fieles y a los catamarqueños a lugares que combinan arquitecturas únicas, con las expresiones de los creyentes y algunas historias conmovedoras. La fecha más emotiva y convocante es el 8 de diciembre, día en que se realiza la procesión, desde las 19.00, con un recorrido que comienza en la Plaza del Maestro hasta llegar a la Catedral Basílica, en la ciudad Capital.

En la Capital, se puede visitar la Catedral Basílica, ubicada en Sarmiento 655, en pleno centro de la ciudad Capital. Allí se puede realizar un recorrido por la iglesia, el camarín, observar las imágenes y manifestaciones de agradecimiento. La Catedral está frente a la plaza “25 de Mayo”. Fue declarada monumento nacional en 1941. Recibe a miles de visitantes y devotos de la Virgen del Valle.

El lugar donde fue encontrada la Virgen del Valle se encuentra a 6 kilómetros del centro. Ahí, está el Santuario Gruta de la Virgen del Valle. Se trata de un espacio que fue remodelado para brindar mayor comodidad a quienes lo visitan, para generar una experiencia inolvidable, y también para sostener la impronta de un camino que comenzó entre 1618 y 1620, con el hallazgo de la Virgen.

El Museo de la Virgen del Valle, en República 449, es otro espacio imperdible. Esta propuesta, más enfocada en lo visual, es impactante puesto que se pueden apreciar allí detalladamente los mantos, las coronas, y otros elementos que tienen un gran valor religioso y simbólico. El museo cuenta con un importante patrimonio religioso y cultural en sus diferentes salas temáticas con una impronta moderna y didáctica. El ingreso es gratuito y cuenta con guías especializados.

La localidad de El Rodeo, en el departamento Ambato, situada a unos 40 kilómetros de la Capital, ofrece adentrarse en la inmensidad de sus montañas y de la imagen de la Virgen, que es una de las más grandes del mundo. La escultura mide 52 metros en total (38 desde los pies a la corona) siendo siete metros más alta que la estatua de la Libertad en Estados Unidos y ocho metros más que el Cristo Redentor de Brasil. La Virgen está en la cima del cerro.

Hay dos opciones para llegar hasta la cima: a pie y en combi, y las visitas pueden realizarse los días jueves y viernes de 9 a 19, y sábados y domingos de 9 a 21. Una vez en la cima y desde que se desciende del vehículo, se transita unos 70 metros sobre sendero de tierra hasta el ingreso al Complejo. Luego, son 117 escalones para llegar hasta el mirador interno, para vivir la experiencia con un entorno natural increíble.

En el departamento Tinogasta, la Ruta del Adobe también representa un encuentro con la fe. En el Mayorazgo de Anillaco, está la iglesia de Anillaco, que data desde 1712 y es la más antigua de Catamarca. Fue declarada como Monumento Histórico Provincial.

Además, se puede visitar la capilla Virgen del Rosario de Andacollo. Es una construcción de adobe, dedicada a la Virgen del Rosario de Andacollo. Está a solo 19 kilómetros de Tinogasta y fue construida en la primera mitad del siglo XIX. Fue un punto de descanso y de peregrinación en la ruta que conectaba con Chile cuando no existía la ruta.

También se puede conocer el oratorio de los Orquera, en el distrito de El Puesto. Es una iglesia construida en el siglo XVIII con las tradicionales técnicas de construcción en adobe. Es un ejemplo único de la arquitectura colonial en la región, y fue construida por la familia Orquera en honor a la Virgen de la Merced.

En el departamento Fray Mamerto Esquiú, la propuesta histórico-religiosa comprende la visita a la Casa Natal del Beato Mamerto Esquiú, declarada Monumento Histórico Nacional en 1935. En la vivienda de adobe donde vivió el fraile catamarqueño, orador de la Constitución Nacional, se conservan algunos muebles y objetos personales.

En esta localidad además se puede realizar el circuito “Torres y Campanas”, que contempla siete iglesias, entre ellas la Iglesia de San José, declarada Monumento Histórico Nacional, en la que se encuentra el púlpito desde donde el beato Mamerto Esquiú proclamó su discurso sobre la Constitución el 9 de julio de 1853.