Reservar las vacaciones con antelación es una práctica muy efectiva por si queremos ahorrar algo de dinero, debido a que los alojamientos suelen estar más baratos. Precisamente, debemos tener mucho ojo con este tipo de ofertas en hoteles o alojamientos turísticos porque, en ocasiones, podemos estar ante una ciberestafa y más ahora que está a punto de llegar la Semana Santa.

Por ello, todavía debemos de tener mayor precaución, ya que en este tipo de fechas siempre aparecen páginas que prometen unas lujosas vacaciones a precios realmente bajos y tentadores. Los ciberdelincuentes se aprovechan de estos periodos para atraer a los usuarios y estafarles su dinero y sus datos. Desde Avast, nos advierten de 4 estrategias de los ciberdelincuentes en vacaciones.

Webs de viajes falsas

Estas páginas suelen ofrecer reservas de hoteles, vuelos o paquetes vacacionales, pero en realidad no existen o no tienen relación con las empresas reales. Quienes reservan a través de estos sitios pueden enfrentarse a problemas como la falta de confirmación de reserva o la pérdida de datos personales y financieros.

Phishing y correos electrónicos fraudulentos

Estos correos suelen aparentan ser de agencias de viajes legítimas, aerolíneas o plataformas de reserva, pero contienen enlaces maliciosos (Phishing) con solicitudes de información personal y financiera. Al hacer clic en los enlaces y proporcionar la información solicitada, las personas pueden ser víctimas de robo de identidad o fraude económico.

Ofertas falsas o demasiado buenas para ser verdad

Suelen anuncios o páginas web con ofertas de viaje extremadamente atractivas, como paquetes vacacionales a precios increíblemente bajos o vuelos con descuentos exagerados. Una vez que las personas hacen la reserva y realizan el pago, descubren que la oferta era falsa y pierden su dinero.

Estafas de alquiler vacacional

Se publican anuncios de alquileres vacacionales falsos en plataformas en línea, ofreciendo propiedades que no existen o que no están disponibles para alquilar. Las personas que hacen la reserva y pagan por adelantado pueden descubrir que la propiedad no es real o que no pueden acceder a ella cuando llegan al destino.

