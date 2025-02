Música

Taylor Swift supera a Madonna como la artista femenina con más álbumes número uno en el Reino Unido.

La artista logró este hito con su reciente edición especial en vinilo por el día de San Valentín de su álbum en vivo Lover (Live From Paris), que lleva 47 mil copias vendidas en su semana de lanzamiento, lo que lo convierte en la semana de estreno más importante para un álbum en lo que va de 2025.

As Taylor Swift overtakes Madonna, check out the female artists with the most Number 1s on the UK Albums Chart ever 🏆👑https://t.co/P85XITBjkI

— Official Charts (@officialcharts) February 15, 2025