Taylor Swift acaba de lanzar una nueva colección de merchandising que volvió locos a sus seguidores, quienes creen que incluye varias referencias a su álbum de 2014, “1989”. ¿La estrella lanzará una nueva versión del legendario álbum?

A principios de este año, Taylor Swift rompió todos los esquemas de la industria cuando re grabó su segundo álbum, “Fearless”. El disco original ganó el Grammy 2010 al Álbum del año y vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo.

Sin embargo, después de una disputa sobre la propiedad de las grabaciones originales de las canciones del álbum, Taylor volvió a grabarlo desde cero, titulándolo “Fearless (Taylor’s Version)”. Este trabajo fue un éxito rotundo: tras su lanzamiento el 9 de abril de 2021, el álbum alcanzó la cima de la lista Billboard 200, convirtiéndose en el primer álbum regrabado en hacerlo. Ahora, parece que otro remake podría estar en los planes, después de la enorme repercusión del primero.

El quinto álbum de estudio de la artista, “1989”, fue lanzado el 27 de octubre de 2014 y es uno de los discos más vendidos del siglo XXI, por lo que tendría sentido que lo reeditara, algo que sus fanáticos ya dan por hecho, por ciertas “pistas” que dejó Taylor, fiel a su estilo enigmático. Una de ellas es la línea de productos que acaba de lanzar. La misma incluye tazas, bolsos y camisas, entre otros, y tiene las palabras: “Est 1989” en ellas.

El nombre de la colección es “Just A Summer Thing”, frase de una de las canciones más nuevas de Taylor, “Betty”. La línea que sigue es: “Solo tengo 17 años, no sé nada”. El fandom ha deducido que el número 17 podría estar refiriéndose al 17 de junio.

Históricamente, Taylor anuncia sus álbumes, shows y sorpresas los jueves, por lo que el 17 de junio -mañana- se vendría el anuncio de “1989 (versión de Taylor)”. ¿Será así?

#1989TaylorsVersion trends as fans begin speculating Taylor Swift’s next re-recording due to new merch with ‘1989’. pic.twitter.com/keQBb0TmTi

— Pop Base (@PopBase) June 12, 2021