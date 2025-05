Música

La artista estadounidense confirmó que compró sus masters y vuelve a ser dueña de sus primeros seis álbumes.

Taylor Swift recuperó los derechos de las grabaciones originales, que estaban en manos de Shamrock Capital, la firma que las adquirió de Ithaca Holdings de Scooter Braun a finales de 2020.

La cantante publicó en sus redes sociales: “Me perteneces”.

You belong with me.

❤️ Letter on my site 🙂 pic.twitter.com/pdb6kGDcVO — Taylor Swift (@taylorswift13) May 30, 2025

Además, en un mensaje en su sitio web, Swift expresó: “Todas las veces que estuve tan cerca, tratando de alcanzarlo, solo para que se desvaneciera. Casi dejé de pensar que esto podría suceder después de 20 años de tener la zanahoria delante y que luego me la retiraran. Pero eso ya quedó en el pasado… Ahora realmente puedo decir estas palabras: Toda la música que he hecho… ahora me pertenece. Todos mis videos musicales. Todas las películas de conciertos. Las portadas y la fotografía de mis álbumes. Las canciones inéditas. Los recuerdos. La magia. La locura. Cada era. Toda mi vida de trabajo”.

También agradeció a Shamrock por la forma en que manejaron la transacción, destacando que comprendieron el profundo significado personal que tenía para ella. “Mis recuerdos, mi esfuerzo, mi letra y mis décadas de sueños. Estoy infinitamente agradecida. Mi primer tatuaje podría ser un enorme trébol en el centro de mi frente”, escribió.

Durante años, Swift expresó públicamente su descontento por la forma en que se manejaron sus masters y, en 2019, comenzó a regrabar esos álbumes para recuperar el control comercial sobre sus canciones. En la carta adelantó que ya terminó de regrabar su álbum debut y que todavía no empezó la producción del disco Reputation, pero aclaró que lo hará. “Ese álbum es tan específico en tono y narrativa que sigue siendo un momento decisivo para mí, musical y líricamente”, escribió.

Según Billboard, Shamrock le vendió su catálogo por una suma cercana a lo que pagaron inicialmente, alrededor de 360 millones de dólares.