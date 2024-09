Música

Taylor Swift fue la máxima protagonista en la entrega de los premios MTV VMAs, obtuvo 7 de 12 nominaciones: Video del Año, Mejor Colaboración, Mejor Dirección, Mejor Edición y Canción del Verano por “Fortnight” junto a Post Malone, Mejor Artista Pop y Artista del Año, lo que le da un total de 30 victorias, superando los 26 de Beyoncé.

La cantante también batió otros récords. Se quedó con el Video del Año, convirtiéndose en la única artista en ganar el premio tres años seguidos, y la primera de la historia en ganarlo cinco veces. Además, es la primera en ganar el VMA a Artista del Año dos veces y por dos años consecutivos.

El prestigioso premio Video Vanguard fue otorgado a Katy Perry, quien interpretó un popurrí de casi 10 minutos de los éxitos de su carrera. Entre temas clásicos estrenó “I’m His, He’s Mine” de su próximo disco 143, que se lanzará el 20 de septiembre.

Eminem abrió la ceremonia recreando su icónica presentación de los años 2000 con un ejército de dobles de Slim Shady.

