Música

La cantante de “Shake it off” anunció que ‘The Eras Tour’ comenzará en Glendale, Arizona, el 18 de marzo de 2023. Como indica su nombre, la gira abarcará todas las épocas de su carrera, la cual cuenta con 10 álbumes, desde su debut autotitulado hasta ‘Midnights’.

“Estoy encantada de anunciar mi próxima gira: Taylor Swift ‘| The Eras Tour, un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!) La primera parte de la gira será en estadios de todo Estados Unidos, ¡con fechas internacionales que se anunciarán tan pronto como podamos!“, escribió en las redes sociales.

I’m enchanted to announce my next tour: Taylor Swift | The Eras Tour, a journey through the musical eras of my career (past & present!) The first leg of the tour will be in stadiums across the US, with international dates to be announced as soon as we can!https://t.co/KFuqvrhSGo pic.twitter.com/eVyTcuW8sK

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 1, 2022