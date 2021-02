Música

La cantante de The Pretty Reckless recordó al líder de Soundgarden

En 20217, The Pretty Reckless fue la banda telonera de Soundgarden y su cantante, Taylor Momsen, recordó cómo fueron los “últimos momentos” de Chris Cornell.

“Fue traumático. Estuvimos ahí aquella noche en Detroit, la noche en la que Chris murió. Dimos nuestro show abriendo para Soundgarden. Le dije adiós a Chris, le di un abrazo. Estuvimos en el estacionamientoi con el resto de la banda -Matt Cameron, Kim Thayil y Ben Sheperd. Nos vinieron a buscar y fuimos a la siguiente ciudad. Me desperté la mañana siguiente con la terrible noticia. El ambiente era increíblemente lúgubre. Me desperté con los llantos de todo el mundo, que estaba en shock”.

Y agregó: “Dimos unos cuantos conciertos después de aquello, pero llegó un momento en el que yo no estaba bien. No estaba preparada para gestionar aquella situación a nivel emocional. Llegué a la conclusión de que no estaba en un momento en el que pudiera mostrarme en público y salir de gira no me ayudaba nada. No podía subirme al escenario cada noche e intentar hacer como que estaba bien cuando era mentira, así que lo cancelé todo. Quizás no fue la mejor decisión desde un punto de vista económico o de negocios, porque estábamos a mitad del ciclo de promoción de un álbum”.

Además, Momsen habló sobre cómo la música la ayudó a poder continuar. “Lo diré de nuevo, por más que suene a cliché, la música fue lo que me hizo mejorar. Diría que es mi mejor amiga, porque cuando lo pierdes todo, siempre ha sido la que me ha ayudado y nunca me ha decepcionado. Y creo que este fue un momento de mi vida en el que tuve que probar mis límites. Tuve que tomar la decisión consciente sobre si esto significaba la muerte o si tenía que seguir adelante. Al final, elegí pasar página y comenzar a trabajar en mi nuevo disco”, explicó.

Yamila Pagani