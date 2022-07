TORNEO ANUAL – COPA “ING. PEDRO MARIANO MONFERRAN”

CATEGORIA SENIOR :

Esta semana se jugo la 5º fecha del Torneo Anual de la Categoría Senior de la Liga de Graduados, Copa “Pedro Mariano Monferran” y esta vez la novedad fue la lluvia de goles que se produjeron en todos los partidos la más categórica e inesperada por el fuste de los equipos fue la que protagonizaron los dos finalistas del Apertura, Profes A y Contadores A. Y esta vez los “profes” con un rendimiento de sus “players” a gran nivel arrollaron a su rival a los que le ganaron siete a uno. A favor del equipo “contable” juega el hecho de no haber contado en esta ocasión con tres de sus jugadores “livianitos”, piezas vitales en su engranaje y para colmo de males su arquero Carlos Olima se lesiona en el calentamiento previo con lo que ya la mano parecía venir medio torcida. Y fue así nomas, en diez minutos dos goles con sendos remates en teoría controlables, de Daniel Toloza y José Ramos que el improvisado arquero “numérico” Carlos Palomeque no puede neutralizar, resultado este con que se cerraría la primera etapa. En la segunda mitad la tónica del cotejo no cambio, Contadores yendo sin ideas y los “profes” de contra y con espacios para las corridas de sus “liebres” no tuvieron problemas en decorar el resultado final con otras dos conquistas de Toloza, dos de Casco y una más de Ramos, para un categórico 7 a 1 tanto del honor que fue obra de Pedro Olmos casi sobre la expiración del match.

EI otro equipo que se despertó fueron los Profesores Terciarios, que, en tras un partido parejo en la primera mitad contra los Ingenieros Agrónomos, se rompió con dos corridas letales de Adrián Fedullo que quebró la línea del offside de la defensa de los “chacareros” para empezar a abrir el partido a su favor. A partir del dos a cero ya el partido se hizo de un ida y vuelta constante sobre los arcos, pero los “profes” en el segundo tiempo, con un banco de lujo que salto a la cancha, termino de demoler las aspiraciones de remontada de los agrónomos. El mismo Fedullo con dos “pepas” mas y Genaro Ramayo terminaron de darles cifras definitivas al equipo ganador mientras que Juan Negui pudo conseguir el gol del honor para los chacareros. En el último cotejo se produjo la saludable recuperación de los Policías que golearon a los muchachos de Educación Técnica a los que le propinaron un seis a dos inapelable. La figura de la cancha, y una de las figuras de la categoría Carlos “Manzana” Vergara metió un triplete exquisito, y a eso se le sumaron los dos goles de Marcelo Diaz y uno de Carlos Gómez para los “ratis” mientras que para los técnicos descontaron sus dos goleadores, Grillo Rivera y Luis Gershani. Con estos resultados todo esta como al principio, los equipos se emparejaron notablemente y todos pueden ganarles a todos y salvo la “cenicienta” Profes de Ed. Física B, en formación todavía y que no termina de hacer pie en la divisional, tienen las chances intactas de meterse en el cuadrangular final que ira por la máxima distinción de este torneo que finalizara allá por fines del mes de agosto.

Choque en el Estadio: asimismo y tras gestiones realizadas ate las autoridades de la Secretaria de Deportes de la Provincia se estableció dar oficialmente el acto inaugural del Torneo Anual en el estadio Bicentenario el día Viernes 22 de Julio a las 11 hs adonde se disputara un encuentro amistoso entre dos selecciones conformada por jugadores de la Liga de Graduados, y en el entretiempo de dicho cotejo se procederá a homenajear a quien fuera un colaborador de la institución y que diera su nombre para este torneo, el Ing. Pedro Alberto Mariano Monferran como así también se distinguirá a ex jugadores de nuestra Liga ya en el retiro de la actividad.

RESULTADOS DE LA 5º FECHA:

PROFES A 7 (Daniel Toloza 3, Daniel Casco 2 y José Ramos 2) – CONTADORES A 1 (Pedro Olmos); POLICIAS 6 (Carlos Vergara 3, Marcelo Diaz 2 y Carlos Gómez) – EDUCACION TECNICA 2 (Luis Gershani y Edgar Rivera) y PROFESORES TERCIARIOS 5 (Adrián Fedullo 4 y Genaro Ramayo) – AGRONOMOS 1 (Juan Negui).-

Equipos PJ PG PE PP GF GC PS Prof. Terciar 05 03 00 02 13 10 09 Contadores A 05 03 00 02 10 11 09 Contadores B 04 03 00 01 08 09 09 Agrónomos 05 02 02 01 05 06 08 Profes A 04 02 01 01 11 05 07 Policías 04 01 01 02 08 06 04 Educ. Técnica 05 01 01 03 12 15 04 Prof. Ed. Física B 04 00 01 03 03 08 01

Goleadores: Adrián Fedullo (Prof. Terciarios) 7 goles; Luis Gershani y Ariel Rivera (Ed. Técnica) 5; Richard Cerutti (Cont. A), Carlos Vergara (Policías) y Daniel Toloza (Profes A) 4; German Werner (Cont. B), José Ramos (Profes A) y Genaro Ramayo (Prof. Terciarios) 3 goles. –

Próxima fecha: 6º miércoles 20 de Julio

Cancha y horarios a determinar:

– Policías vs Profes A

– Contadores A vs Contadores B

– Prof. Ed. Física B vs Agrónomos

Viernes 22 de Julio: Estadio Bicentenario

11.00 hs SELECCIÓN A vs SELECCIÓN B

12.00 hs recordatorios a ex jugadores

13.30 hs.- Agasajo en Comedor El Gallego, local gastronómico ubicado detrás del Predio Ferial.

Fuente: El Chasqui Digital