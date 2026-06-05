La Dirección de Políticas Sociales Educativas, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, continúa fortaleciendo la oferta de los Talleres Barriales Socioeducativos con nuevas propuestas destinadas a los residentes de toda la Capital.

Se trata de una iniciativa totalmente gratuita que busca descentralizar y acercar oportunidades concretas de formación, aprendizaje y participación recreativa a los distintos sectores de la ciudad.

Actualmente, el municipio despliega un total de 49 talleres activos que abarcan campos vinculados a los oficios productivos, las expresiones artísticas, el desarrollo cultural y el esparcimiento comunitario.

Dentro de la grilla de capacitaciones, se destacan especialmente los talleres de oficio en disciplinas como manicura, peluquería, barbería y maquillaje social y artístico, espacios formativos diseñados para brindar herramientas prácticas que impulsen la inserción laboral rápida y el desarrollo de emprendimientos independientes.

Es importante señalar que estas instrucciones técnicas cuentan con el valioso respaldo y la certificación oficial del Instituto Tecnológico Municipal (ITM), lo que otorga un salto cualitativo a la formación orientada al autoempleo y fortalece el perfil profesional de los egresados en el mercado local.

Asimismo, desde la última actualización de la oferta socioeducativa, la comuna incorporó nuevos trayectos especializados entre los que se encuentran el taller de Folclore Adaptado para Personas con Discapacidad, dictado en la sede del Consejo Multisectorial (Obispo Esquiú 50); el espacio de Danzas Contemporáneas para Jóvenes y Adultos, ubicado en las instalaciones de Es con Vos (Rojas 542); y las clases de Manualidades para Jóvenes y Adultos, desarrolladas en el SUM Santa Marta los lunes y miércoles de 14:00 a 17:00 horas.

Completando las novedades, se encuentra disponible la actividad de Ritmos para Jóvenes y Adultos, la cual se dicta en el Centro Vecinal El Milagro, en el sector norte del ejido urbano, todos los jueves de 17:00 a 18:00 horas.

Todas estas propuestas están pensadas estratégicamente para generar entornos seguros de encuentro, promoviendo la inclusión social y estimulando destrezas en personas de todas las edades.

El equipo municipal acompaña de forma permanente estas acciones territoriales mediante la articulación con festejos barriales, eventos comunitarios y efemérides locales. desde el área organizadora recordaron a la comunidad que las inscripciones son libres y permanecen abiertas durante todo el año, permitiendo que los interesados se sumen en cualquier momento dirigiéndose al taller más cercano para conocer las diversas opciones de formación gratuita que continúan expandiéndose en la Capital.